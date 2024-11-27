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Bakan Uraloğlu açıkladı: Otobüslere kamera, moto kuryelere düzenleme geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 22 yılda cari fiyatlarla 51 milyar 585 milyon dolarlık Yap-İşlet-Devret Projesi yapıldığını ve 4 sektörde 74 tane projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Uraloğlu, otobüslere kamera sisteminin geleceğini ve moto kuryeler hakkında düzenlemeler yapılacağını da belirtti.

Haber Merkezi
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Bakan Uraloğlu açıkladı: Otobüslere kamera, moto kuryelere düzenleme geliyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Yap-İşlet-Devret Projelerine yönelik eleştirilere cevap veren Uraloğlu, “Biz bir yatırımı üç yöntemle yaparız: Bir, kamu kaynağından yaparız, tamamen millî bütçeden yaparız; iki, dış kredi temin ederek; üç, kamu-özel iş birliği ya da yap-işlet-devret projeleriyle yaparız. Bizim bütçemizde ne var bakarız. Ondan sonra, yine bizim bütçemiz, ülkemizin kredibilitesi nedir ona bakarız, kredi alabilme şartlarına ve sonrasında da bu işin yap-işlet-devret modeliyle yapılabilirliğine bakarız. Yap-işlet-devret modeli aynı zamanda bir finansman ve yapım modelidir, ikisinin beraber olduğu modeldir” şeklinde konuştu.

Otobüslere kamera geliyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, motorlu kuryelerin sayısında pandemiyle beraber ciddi artış olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, “Burada hem güvenlik anlamında hem de onları koruma anlamında bir düzenleme gerekiyor. Bu süreci İçişleri Bakanlığımızla, BTK’yla yürütüyoruz. Bizim evlerimize kargo getiriyorlar, kendi güvenliğimizi sağlamamız için onlara sorumluluk getireceğiz ve bunu da çözmüş olacağız. Motorcu dostu bariyerde 186 kilometreye ulaştık, çok olumlu sonuçlar alıyoruz ve devam da ettireceğiz” bilgisini paylaştı.

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki otobüs kazasıyla ilgili de konuşan Uraloğlu “Her türlü kameraların da otobüslere koyulması noktasında bir düzenleme yaparak onu da hayata geçireceğiz” açıklamasını yaptı.

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