ÖTV'siz araç alımında detaylar belli oldu: İşte tüm merak edilenler...

ÖTV muafiyetiyle 0 km araç sahibi olmak isteyenler için yeni bir gelişme gündeme geldi.

Otomotiv Sektörü Uzmanı Göksel Erkoyuncu detayları şöyle anlattı:

"Bu değişiklik Türkiye'de üretilen araçlar için geçerli. Yani ithal araçları kapsamayacak.

Araç alacaklar için büyük bir indirim söz konusu olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 2000 model ve altı araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir kanun teklifi sunuldu. Bugünün fiyatlarında 1 milyon TL anahtar teslimi olan bir araç muhtemelen 550-600 bin TL bandına kadar düşecek."

Ağır hasarlı araçları da kapasayacak

"Şoför esnafı için de ÖTV ve KDV muafiyetli araç satın alma imkanıyla ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesine yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Eğer bir araç pert olmuşsa ya da ağır hasarlıysa, tekrar trafiğe çıkmaması için, tasarıda bu da var. Şoförler için de şunu söylüyorlar, 10 yıl bunu yapmak şartı var yani 10 yıl süreli bu ticari faaliyeti yapacakları istenecek. Yine burada ÖTV muafiyetli araç satın alma imkanı sunulacak."

Haber Global'de yer alan habere göre Erkoyuncu, ağır hasarlı araçların piyasadan kaldırılmasının teklif edildiğini bildirdi. Erkoyuncu sözlerine şöyle devam etti:

Yeni verilen bir teklifte ise trafik kazası veya doğal afet sonucu zarar görerek ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve ekonomik ömrünü doldurma, eskime, yıpranma, kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri nedenlerle kullanılamaz duruma gelen araçların onarımı yapılarak yeniden trafiğe çıkarılmasının yasaklanması ve bu hükme aykırı davranan özel veya tüzel kişilere 500 bin Türk Lirası para cezası verilmesi talep edildi."