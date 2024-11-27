  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan açığa alındı
Takip Et

Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan açığa alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), sosyal medya paylaşımları nedeniyle Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan'ın açığa alınmasını kararlaştırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan açığa alındı
Takip Et

HSK, savcı Mehmet Çağlayan'ın Sinan Ateş cinayeti ve Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki görüşleri ile "Kurumlara, resmi işlemlere ve kamu görevlilerine hiçbir güven kalmamış", "Topraklar satılıyor, işgal ediliyor, demografik yapı bozuluyor. Devletin, kurum ve kuruluşların içi boşaltılıyor" ve "Adaleti olmayan devletin büyük bir çeteden farkı yoktur." ifadelerini içeren çeşitli tarihlerdeki sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlattı.

HSK, incelemesi sonucu, Mehmet Çağlayan'ın açığa alınmasına karar verdi.

Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan, son olarak sosyal medya hesabından Kara Harp Okulu'nda kılıçlı yemin töreni düzenleyen teğmenlere destek mesajı paylaşmıştı.

Bitlis 4.3 ile sallandı... Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: Bugün evlerini kullanmasalar iyi olurProf. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: Bugün evlerini kullanmasalar iyi olurGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 27 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 27 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak: Meteorolojiden buzlanma, sis ve don olayı uyarısıSıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak: Meteorolojiden buzlanma, sis ve don olayı uyarısıGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (27 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (27 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Gündem
Genç şarkıcı Duygu Kiraz'ın şüpheli ölümü: Polislerle uyuşturucu alıp krize girdi
Genç şarkıcı Duygu Kiraz'ın şüpheli ölümü: Polislerle uyuşturucu alıp krize girdi
ÖTV'siz araç alımında detaylar belli oldu: İşte tüm merak edilenler...
ÖTV'siz araç alımında detaylar belli oldu: İşte tüm merak edilenler...
Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler yeniden başladı
Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler yeniden başladı
SON DAKİKA... ⁠Bitlis’te 4,3 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA: Bitlis güne depremle uyandı
Valilik açıklamaları peş peşe geldi! İşte 27 Kasım'da okulların tatil edildiği iller...
Valilik açıklamaları peş peşe geldi! İşte 27 Kasım'da okulların tatil edildiği iller...
Bolu Dağı Tüneli çıkışında kazalar trafiği aksattı
Bolu Dağı Tüneli çıkışında kazalar trafiği aksattı