  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (27 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (27 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 27 Kasım 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (27 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 27 Kasım 2024 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.939,62 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.033,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.097,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.906,67 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.055,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.919,35 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.637,54 dolar

Bitlis 4.3 ile sallandı... Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: Bugün evlerini kullanmasalar iyi olurProf. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: Bugün evlerini kullanmasalar iyi olurGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 27 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 27 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak: Meteorolojiden buzlanma, sis ve don olayı uyarısıSıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak: Meteorolojiden buzlanma, sis ve don olayı uyarısıGündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Fitch, Türkiye’de hangi piyasada büyüme bekliyor?
Fitch, Türkiye’de hangi piyasada büyüme bekliyor?
ING analisti: Euro kırılganlığını koruyor
ING analisti: Euro kırılganlığını koruyor
ABD'de piyasalar, Trump'ın Hazine Bakanlığına Bessent'i aday göstermesini olumlu karşıladı
ABD'de piyasalar, Trump'ın Hazine Bakanlığına Bessent'i aday göstermesini olumlu karşıladı
SPK Başkanı Gönül: Açığa satış yasağı 2025 yılında kalmayabilir
Açığa satış yasağı 2025 yılında kalmayabilir
Piyasalarda gözler Fed toplantı tutanaklarına çevrildi
Piyasalarda gözler Fed toplantı tutanaklarına çevrildi
26 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...

Altın Haberleri

26 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...
Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım