Bakan Yumaklı'dan rekolte kaybı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Yumaklı, NTV'nin tarımda planlı üretim yönetmeliğiyle ilgili sorusuna yönelik olarak şunları söyledi:

"Çalışmasını geçen yıldan itibaren başlatmıştık. 5 Nisan 2023'te kanunda yapılan değişiklikle ilk adımı attık. Bunun yönetmelikleri çıkmaya başladı. Artık tarımsal üretim süreci başlamıştır. Nasıl işleyecek? Öncelikle illerde su kısıtı, toprak durumu, tarıma dayalı sanayi, üreticilerin deneyimleri dahil olmak üzere teknik komite o bölgede ne üretilmesi gerekiyorsa çalışmasını yapacak. Bazı illerde bu başladı. Bunlar Tarımsal Planlama Kurulu'na gelecek. Burada eksik ya da fazla ya da şartlara uygun olmayan üretim önerisi gelmişse düzeltilecek. Biz üretimimizi arz-talep ilişkisine göre değerlendirerek üretimin planlaması sürecini yürüteceğiz." İlk olarak stratejik ürünlerden başlanacağını belirten Bakan Yumaklı, planlamanın üçer yıllık olacağını söyledi.

"Desteklerle ilgili yeni metodoloji üzerinde çalışıyoruz"

Tarımsal desteklerle ilgili konuşan Yumaklı, "Desteklemelerin amacı yönlendirme olmalı. Biz üretim planlamasını masaya yatırdığımızda en önemli unsurlardan biri tarımsal destekler. 2023'te yaklaşık 40 milyar destekleme yapıldı. Desteklerle alakalı yeni metodoloji üzerinde çalışıyoruz. Tarım sektörü dinamik, yapboz tahtası değil. Yapılan her şeyin ince elenip sık dokunulduğunu bilmenizi isterim." diye konuştu.

"Tarım sayımı ile güncelleme yapılacak"

Yumaklı, tarım sayımının sektöre katkısıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "TÜİK'in tarımsal verileri ölçerken ihtiyacı olan altyapıyı sağlamaya devam ediyoruz. Tam sayım başladığında elimizde ekilebilir alanlar, hayvan varlığı, ürünlerle ilgili ölçümlemeler de dahil olmak üzere tarımsal varlığı netleştirmiş olacak. Güncelleme yapmanız gerekir. Verileri doğrulama yapmanız gerekir. Tarım sayımının sonucu da bu olacak. Türkiye'de tarımsal verilerle ilgili hiçbir şeyin ölçülmediği şeklinde bir sonuç doğru değildir. Ancak sizin doğrulama yapmanız gerekir. Sayımla bu da gerçekleşmiş olacak."

"Risk oluşturacak rekolte kaybı olmadı"

Bakan Yumaklı, kuraklığın rekolteye etkisiyle ilgili olarak şunları kaydetti: "Kuraklığı etkilediği bölgeler oldu ama risk oluşturacak rekolte kaybı olmadı. Bu bizim kuraklığı gözardı etmemiz anlamına gelmez.

Bakan Yumaklı, barajların depreme dayanıklılığı konusunda "140 barajın içinde 23'ünde irili ufaklı revizyonlar olacak. Risk analizi başlattık." dedi.