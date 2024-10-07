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Bakanlık açıkladı: Hazine nakit dengesi eylülde açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Eylül ayında Hazine nakit dengesi 200 milyar 965 milyon lira açık verdi, nakit gelirleri 781 milyar 939 milyon lira, giderleri ise 982 milyar 904 milyon lira olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Bakanlık açıkladı: Hazine nakit dengesi eylülde açık verdi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 781 milyar 939 milyon lira, nakit giderleri 982 milyar 904 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 842 milyar 783 milyon lira, faiz ödemeleri ise 140 milyar 121 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 60 milyar 845 milyon lira açık verdi.

Eylül ayında nakit dengesinde, 200 milyar 965 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 8 milyar 496 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 67 milyar 855 milyon lira azalış görüldü.

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