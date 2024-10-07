İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e ziyaret! Açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. İmamoğlu ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’i ziyaret ederek, başta metro projelerimizin finansal süreci olmak üzere bakanlıkla ilgili konuları ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerilerini görüştük. Bu verimli görüşme için Sayın Bakan’a teşekkür eder, başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’i ziyaret ederek, başta metro projelerimizin finansal süreci olmak üzere bakanlıkla ilgili konuları ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerilerini görüştük. Bu verimli görüşme… pic.twitter.com/ehCWKo0jLX — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 7, 2024