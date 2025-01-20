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Bakanlık açıkladı! İşte aralık sonu itibarıyla hazine alacakları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 31 Aralık 2024 itibarıyla Hazine alacakları 27,2 milyar lira oldu.

Haber Merkezi
AA
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Bakanlık açıkladı! İşte aralık sonu itibarıyla hazine alacakları...
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2024 itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, geçen yıl aralık sonu itibarıyla 27,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı, 10,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 5,5 milyar lira tahsil edildi.

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