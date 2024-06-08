Bakanlık düğmeye bastı: Emlak sektörüne ceza yolda

Geçen sene yapılan düzenleme uyarınca emlak alım-satım platformlarına konan ilanlarda yer alan taşınmazların ilan veren üyeye veya yakınlarına ait olması gerektiğini hatırlatan bakanlık, bu kapsamda yetki belgesi alınması gerektiğini belirtti.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre 2024 yılı sonuna kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki deneyim şartının aranmayacağını belirten bakanlık, halihazırda yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerinin, ilan verirken sorun yaşamamaları ve yaptırıma maruz kalmamaları için mesleki deneyim şartına ilişkin istisnai düzenlemeden faydalanarak acilen yetki belgesi almaları gerektiğini açıkladı.

Fiyat şişirmelerini önlemek için para cezası

Bakanlığın yönetmeliğine göre, çeşitli platformlarda ilana çıkan taşınmazın, ilanı veren üyeye, birinci ve ikinci derece akrabalarına veya eşine ait olduğunu ya da taşınmazın sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulaması gerekiyor.

İnternetteki emlak ilanı platformlarında yer alan aldatıcı ve sahte ilanları engellemek, kötü niyetli kişilerin bu platformları kullanarak organize bir şekilde fiyat şişirmelerini ve spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla getirilen düzenlemeye uymayan ilan sitelerine, her bir aykırılık için 100 bin liraya kadar idari para cezası verilebiliyor. Yetkisiz faaliyet gösteren emlakçı ve internet sitelerinin kayıt altına alınması amacıyla yapılan düzenleme ise konut ticareti yapan emlak işletmelerinin, diğer tüm şartları taşımaları halinde mesleki deneyim şartı olmadan da yetki belgesi almasına olanak sağlıyor.