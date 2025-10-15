  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı
Takip Et

Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir oyuncağın satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı
Takip Et

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Asian marka bir anahtarlık oyuncağın kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı - Resim : 1

Kişisel bakım ürünleri devi Türkiye'den resmen çekildiKişisel bakım ürünleri devi Türkiye'den resmen çekildiŞirket Haberleri
23 yıllık banka satışa çıktı: İşte istenen bedel23 yıllık banka satışa çıktı: İşte istenen bedelŞirket Haberleri
Benzine indirim bekleniyor: İşte 15 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim bekleniyor: İşte 15 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Atış Grup CEO’su Ahmet Atış gözaltına alındıAtış Grup CEO’su Ahmet Atış gözaltına alındıGündem

 

Ekonomi
Altın fırtınası esiyor! Rekorlara rağmen gram Türklerin favorisi oldu
Altın fırtınası esiyor! Rekorlara rağmen gram Türklerin favorisi oldu
Muğla, 545 milyon dolarlık balık ihracatı gerçekleştirdi
Muğla, 545 milyon dolarlık balık ihracatı gerçekleştirdi
Türkiye ve İngiltere, serbest ticarette yeni nesil anlaşma yolunda ilerliyor
Türkiye ve İngiltere, serbest ticarette yeni nesil anlaşma yolunda ilerliyor
İlaçlar bulunamıyor! Firmalar ve ecza depoları sevkiyatları durdurdu
İlaçlar bulunamıyor! Firmalar ve ecza depoları sevkiyatları durdurdu
Türkiye ile Çin arasında su ürünleri ve badem ihracatı için imzalar atıldı
Türkiye ile Çin arasında su ürünleri ve badem ihracatı için imzalar atıldı
Bakan Kacır duyurdu: OSB sayısını 371'e yükselttik
Bakan Kacır duyurdu: OSB sayısını 371'e yükselttik