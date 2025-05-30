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Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplam 251 milyon 273 bin liralık destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "251 milyon 273 bin 225 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, küçük ölçekli balıkçılık desteği 131 milyon 31 bin 300 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 102 milyon 606 bin lira ve hayvan gen kaynakları desteği 17 milyon 635 bin 925 lira olarak hesaplara aktarılacak.

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