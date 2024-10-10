Bakanlık tek tek ifşa etti! Sahte ürünlere yenileri eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilik yaparak halkın sağlığıyla oynayan firmaları bir kez daha ifşa etti. Güncellenen listede, bazı salça ve baharat markalarının gıdalarda kullanılması yasak olan boya maddeleri kullandığı tespit edildi. Bakanlığın denetimleri sonucunda hileli ürünler üreten bu firmalar, internet üzerinden kamuoyuna açıklandı. Halk sağlığını tehdit eden bu tür firmalarla ilgili denetimler aralıksız sürerken, yetkililer vatandaşları bu tür ürünlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yeni firmalar da ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı gündem olan Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bazı restoranların dana eti diyerek domuz eti yedirdiği iddialarının ardından yeni firmalar da ifşa edildi.

Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünlere ait bilgiler ve bu ürünleri vatandaşa sunan işletmeler açıklandı. Listeye göre kekik diyerek satılan baharatta yabancı madde tespiti yapıldı. Poşet siyah çayda ve biber salçasında ise gıda boyası tespit edildi. 2 markada ait natürel sızma zeytinyağlarında ise tohum yağı bulundu.

İlaç maddesi ve alkol tespit edildi

Öte yandan önceki gün ise takviye edici gıda gibi sunulan ürünlerde hatta bitkisel macunlarda ise genel olarak ilaç etken maddeleri görüldü. Bazı süt ürünlerinde de küflenmemesi için ilaç maddesi katıldığı öğrenildi. Bir grup üründe ise gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol tespiti yapıldı.