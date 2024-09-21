Bakanlıktan enerji verimliliği atağı: Destekler 10 kat artırıldı

Mehmet KAYA / ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan enerji verimliliği yatırımı yapan şirketlere verilebilecek destek 10 kat artırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kanun değişikliği sonrası Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik güncellenerek 21 Eylül günlü Resmi Gazetede yayımlandı. Yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, emisyon azaltma ve enerji dönüşümüne katkı güçlendirildi. Destekler, 2009’da başlatılan Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destek Programı’ı çerçevesinde hibe desteği sağlanıyor. Yeni yönetmelikle destek üst limiti 15 milyon TL’ye kadar çıkarıldı.

Güncellenen program öncesinde şu ana kadar VAP Destek Programından 626 projenin yararlandığı, güncel fiyatlarla 480 milyon, kayıtlı tutarla 174 milyon TL hibe sağlandığı ve desteklenen projeler kapsamında yine güncel fiyatlarla 2 milyar TL yatırımın yapılmasının sağlandığı kaydedildi. Projelerin uygulanmasıyla yıllık 149.163 TEP (ton eşdeğeri petrol), kümülatif olarak 998.554 TEP enerji tasarrufu sağlandığı, bu tasarrufun tutarının güncel fiyatlarla yıllık 2.56 milyar TL’ye ulaştığı ve karbondioksit eşdeğeri yıllık 570 bin ton emisyon salımının önlendiği vurgulandı.

Desteklerin tutar ve etkinliğini artırıcı değişiklikler yapıldı

Yeni yönetmeliğe ilişkin Bakanlıktan verilen bilgide, enerjinin verimli kullanımının, arz güvenliği, dışa bağımlılığın azaltılması, şirket verimliliği yoluyla kalkınma ve istihdama, rekabet gücüne olumlu etki yaptığına işaret edildi.

Tüm sektörlerden başvuru yapılabilecek

VAP Destek Programı kapsamında başvuracak projelere yönelik daha önce belirli sektörlerdeki firmaların başvurabilmesine yönelik kısıt yeni yönetmelikte kaldırıldı. Enerji üretiminden nihai tüketime kadar bütün sektörlerde faaliyet gösteren firmalar başvuru yapabilecek. Tüm sektörlerden verimlilik-tasarruf projeleri kabul edilecek ancak AB sınırda karbon düzenleme mekanizması, yüksek karbon kaçağının önlenmesine yönelik projeler öncelikli olacak.

Başvurabilecek projelerin üst limiti de kaldırıldı. Daha önce 5 milyon TL’ye kadar olan projeler başvurabiliyordu. Yeni dönemde bütün projeler başvurabilecek. Destek üst sınırı ise 15 milyon TL’ye kadar yükselmiş oldu. Bakanlıktan verilen bilgide böylece proses ve tesis bazlı projeler gibi enerji verimlilik-tasarruf potansiyeli daha yüksek, teknolojik, yenilikçi, sayısal dönüşüm projelerinin de başvurabilmesi, destek alabilmesi amacının gözetildiği kaydedildi.

Yönetmelikle yapılan diğer değişiklikler şöyle:

• Enerji Verimliliği Şirketleri (EVD) tarafından Bakanlık ya da yetkilendirilmiş kuruma sunulan yıllık faaliyet raporu Şubat ayında verilecek.

• Yetkilendirilmiş Kurum EVD şirketlerini uyarabilecek, bildirimler sadece Bakanlığa değil, yetkilendirilmiş kuruma da yapılacak.

• Enerji yöneticileri faaliyet kapsamına, düşük sera gazı emisyonlu uygulama ve teknolojilerrin kullanımı, planlanması ile sürdürülebilirlik faaliyetleri de eklendi.

• TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EYS) belgelendirilmesi sadece TÜRKAK’a akredite kurum/kuruluş ve şirketlerce yapılabilecek.

• Jeotermal santraller ile atık yakma desisleri dahil, biyokütle santralleri de atık ısılarının kullanılmasına yönelik zorunlu etüt yaptıracak.

• Enerji etüt zorunluluğu olan termik santrallerin ilk etütleri iki yılda yaptırılacak.

• Kurulu gücü 100 MW ve üzeri olan elektrik üretim tesisleri enerji yönetimi faaliyetlerini yürütmek üzere enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden hizmet alabilecek.

• Ölçme doğrulama uzmanı eğitimlerinde eğitici olabilmek için ölçme ve doğrulama sertifikasına sahip olma şartı getirildi.

• Belediyeler ve/veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mevcut santralden merkezi veya bölgesel ısıtma yapılan bölgelerde uygulamanın genişletilmesine öncelik verecek ve gerekli tedbirleri alacak.