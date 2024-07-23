Bakkala ekmek almayan giden çocuk 5.000 TL cezayla dönebilir

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta görüşülmesi beklenen vergi paketindeki artırımlı ceza maddeleri nedeniyle hem işletmelerin hem de tüketicilerin ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri belirtiliyor. Sözcü Gazetesi'nde yer alan haberdeki yasa teklifine göre bakkala ekmek veya sakız almaya giden ama fişini almayan bir çocuğa 5 bin lira ceza kesilebilir.

Vergi cezalarında 43 katı aşan tutarlarda artış yolda

Vergi kayıp ve kaçağını caydırıcı cezalarla önlemeyi hedefleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi cezalarında 43 katı aşan tutarlarda artışlar yapılmasını hedefliyor.

Cezaların orantısız biçimde belirlendiğini ifade eden Türkiye Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) yetkilileri, cezaların uygulanması halinde alışveriş sonrasında fiş vermeyen işletmelerin ilk ihlalde 10 bin TL, daha sonraki ihlallerinde ise 65 bin liraya kadar para cezası ödemek zorunda kalabileceğini belirtti.

Fiş almayana 5 bin TL ceza

Alışverişlerden sonra fişini almayan tüketicilere, alışverişin tutarına bakılmaksızın 5 bin lira ceza kesilebilecek. Mevcut yasalarda bu ceza halen 680 TL olarak uygulanıyor. Bu cezayı Maliye’nin ceza kesmeye yetkili elemanlarının yanı sıra gerekirse bu amaçla görevlendirilecek kişiler de kesebilecek.

"Aşırı yüksek"

Ceza maddelerinin orantısız ve aşırı yüksek olduğunu savunan TÜRMOB yetkilileri, ceza ile fiş tutarı arasındaki orantısızlığa şu örneği verdi: “Çocuğunuzu ekmek alması için bakkala gönderdiniz. Çocuk ekmeği alıp bakkaldan çıkarken görevliler fişini sordu. Çocuk da fişi almadığını söyledi. Uygulanacak ceza tam 5 bin lira. Yani ekmeğe diyen çocuğunuz eve 5 bin liralık ceza makbuzuyla dönebilir.”

"Patron cezayı muhasebeciye yıkıyor"

TÜRMOB vergi paketine ilişkin hazırladığı değerlendirme raporunda, artan cezaların mükellefleri değil asıl muhasebeci ve mali müşavirleri vuracağını bildirdi. Raporda, “Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tamamına yakını, ihlali yapan mükelleflere kesilmesine rağmen maalesef uygulamada bu cezaların büyük çoğunluğu meslek mensuplarına ödetilmektedir. Cezaların bu denli yükseltilmesi meslek mensuplarının psikolojik ve ekonomik olarak işlerini yapamaz hale gelmelerine yol açmaktadır” denildi.