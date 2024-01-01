Balıkesir'de ekmeğin gramajı azaldı, fiyatı arttı
Balıkesir’de 7,5 liradan satılan ekmeğin gramajı 200’e indirilirken, fiyatı da 8 liraya yükseltildi.
İHA
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Balıkesir yeni yıla ekmek zammıyla başladı.
Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, artan girdi maliyetleri nedeniyle ekmekte fiyat ve gramaj güncellemesine gidildiğini duyurdu.
210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e indirilirken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi. Yeni fiyatların bugün itibariyle geçerli olduğu duyuruldu.