Balıkesir'de suya indirim

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yerel seçimlerde belediye başkan adaylığı kampanyasında vadettiği indirimli su kullanımını hayata geçireceklerini duyurdu.

Akın, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğünün (BASKİ) açılışını yaptığı ilk genel kurulunda suya yüzde 15 indirim yapılması önergesini meclis üyelerine sundu.

Hane halkı ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan yüzde 15’lik indirim; konutlar, iş yerleri ve diğer tüm tarife gruplarını kapsayacak. Önerge, komisyonda görüşülmesinin ardından 28 Mayıs Salı günü Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı 2. birleşiminde oylanacak. Akın, haziran ayından itibaren suyun yüzde 15 indirimli kullanılacağını açıkladı. (ANKA)