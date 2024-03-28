Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 22 Mart ile biten haftada 79 milyar 320 milyon 228 bin lira artışla 16 trilyon 14 milyar 952 milyon 94 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,10 düşüşle 8 trilyon 617 milyar 64 milyon 484 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,35 artışla 6 trilyon 709 milyar 253 milyon 742 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 218 milyar 457 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu tutarın 185 milyar 833 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda, 22 Mart itibarıyla 3 milyar 608 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,15 artarak 1 trilyon 522 milyar 179 milyon 816 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,08 yükselişle 1 trilyon 438 milyar 4 milyon 168 bin liraya yükselirken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,17 artışla 1 trilyon 754 milyar 731 milyon 217 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 399 milyar 271 milyon 701 bin lirası konut, 69 milyar 444 milyon 184 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 53 milyar 463 milyon 931 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 22 Mart ile biten haftada 48 milyar 57 milyon 631 bin lira artarak 12 trilyon 262 milyar 11 milyon 140 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artış gösterdi.