Bankacılık sektörünün mevduatı yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 10 Kasım ile biten haftada 102 milyar 309 milyon 105 bin lira artarak 14 trilyon 361 milyar 458 milyon 837 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,4 artışla 8 trilyon 131 milyar 388 milyon 890 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,3 yükselerek 5 trilyon 627 milyar 272 milyon 183 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 208 milyar 154 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175,8 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 10 Kasım itibarıyla 403 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,2 artarak 1 trilyon 377 milyar 967 milyon 301 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,5 yükselişle 1 trilyon 184 milyar 724 milyon 530 bin lira, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,4 artışla 1 trilyon 347 milyar 787 milyon 445 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 399 milyar 249 milyon 520 bin lirası konut, 67 milyar 961 milyon 204 bin lirası taşıt ve 910 milyar 756 milyon 577 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 10 Kasım ile biten haftada 40 milyar 794 milyon 616 bin lira artarak 10 trilyon 597 milyar 18 milyon 465 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artış kaydetti.