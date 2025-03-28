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Bankalarda yeni dönem: Kıymetli madende kapsam genişletildi!

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle bankalar, yeni düzenlemeyle altın, gümüş ve platinle birlikte paladyum da alıp satabilecek.

Haber Merkezi
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Bankalarda yeni dönem: Kıymetli madende kapsam genişletildi!
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a ilişkin tebliğde değişiklik yaptı.

Resmî Gazete’nin yayımlanan düzenlemeye göre, daha önce sadece altın, gümüş ve platin için geçerli olan ifadeler arasına "paladyum" da eklendi. Tebliğde yapılan değişiklikle, bankaların işlem yapabileceği kıymetli madenler arasına paladyum da dâhil edildi.

Ayrıca, tebliğin çeşitli maddelerinde yer alan “gümüş ve platin” ibareleri “gümüş, platin ve paladyum” şeklinde güncellendi.

Böylece, altın, gümüş ve platinle birlikte paladyum da finansal işlemlerde daha geniş kapsamda değerlendirilebilecek.

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