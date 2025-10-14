Bankaların faiz geliri rekor kırdı: 8 ayda 5,3 trilyon liraya ulaştı

Bankaların faizden elde ettiği toplam gelir son bir yılda 1 trilyon 714 milyar lira artış gösterdi. Bankaların kredilerden aldığı faizler de son bir yılda 969 milyar lira arttı.

Vatandaş geçimini sağlamak için kredi kartına ve tüketici kredilerine yöneldi

Gelirlerin düşmesi, yüksek faizler ve enflasyon yüzünden ekonomik kriz derinleşti. Vatandaş geçimini sağlamak için kredi kartına ve tüketici kredilerine yöneldi. BDDK verilerine göre bankalar 2025’in ilk 8 ayında geçen yıla göre %47 artışla 5,3 trilyon TL faiz geliri elde etti. Bunun 3,3 trilyon TL’si kredi faizlerinden geldi. Vatandaşların ödediği tüketici kredi faizi ise %42 artarak 454 milyar TL’ye çıktı. Yani bankaların kredi faiz gelirinin yaklaşık %13,5’i tüketici kredilerinden geldi.

Takibe düşen kişi sayısı ise 4 milyon 145 bin 735’e yükseldi

Kredi kartlarından dolayı da vatandaşlardan alınan faiz miktarı bu yılın ağustosunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 318 milyar 784 milyon TL’ye yükseldi. Bu rakam kredilerden alınan faizlerin yüzde 9.5’ine denk geliyor. Vatandaşın bu yılın ocak-ağustos döneminde tüketici kredileri ve kredi kartlarından dolayı ödediği faiz 773 milyar 332 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı takibe düşen kişi sayısı ise 4 milyon 145 bin 735’e yükseldi.

Borç geri ödeme krizi de büyüyor

Ekonomik darboğaz nedeniyle bankalardan yüksek faizle kullanılan kredilerin geri ödenememesini de beraberinde getirdi. Bankaların takipteki alacaklardan sağladığı faiz gelirini son bir yılda 2’ye katlandı. 2025 Ağustos döneminde bankaların takipteki alacaklardan aldığı faizler son bir yılda yüzde 181 artışla 77 milyar 252 milyon liraya çıktı. Takipteki kredi, bir yılda yüzde 90 artışla 503 milyar TL’ye çıkarken, borç geri ödeme krizi de büyüyor. Bu dönemde toplam kredi hacminde takipteki kredi oranı yüzde 1.76’dan yüzde 2.37’ye yükseldi. Bu oran, son üç yılın zirvesi olarak kayıtlara geçti.