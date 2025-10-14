Gümüşte tarihi zirve: Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Gümüş, Londra’da yaşanan tarihi açığa satış nedeniyle ivme kazanan rallinin etkisiyle ons başına 53 dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bu yükseliş, güvenli liman varlıklara yönelik artan talep tarafından da desteklendi.

Londra’da spot fiyatlar yüzde 1 artarak ons başına 52,8983 dolara kadar çıktı ve Ocak 1980’de Chicago Ticaret Kurulu’nun artık yürürlükte olmayan bir sözleşmesinde görülen zirveyi aştı.

Altın fiyatları da art arda sekiz haftalık kazanç serisine ek olarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Londra’daki likidite eksikliğine ilişkin endişeler, dünya genelinde gümüş arayışını tetikledi; gösterge fiyatlar, New York’a kıyasla benzeri görülmemiş seviyelere çıktı. Bu durum bazı yatırımcıları, Londra’daki daha yüksek fiyatlardan yararlanmak için gümüş külçelerini Atlantik ötesi uçuşlarla taşımaya yöneltti.