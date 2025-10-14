TPAO'nun 2 petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun İstanbul ve Tekirdağ illeri sınırlarında 15 bin 4 hektarlık alanda yer alan petrol arama ruhsatı ile Tekirdağ'da 22 bin 112 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl daha uzatıldı.