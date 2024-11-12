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Barclays: Asgari ücret enflasyonda risk oluşturuyor

Barclays analistleri, Türk Lirası'nın özellikle Euro'ya karşı reel değer kazanmasına yönelik, cazibesini koruduğunu söylerken, asgari ücret görüşmelerinin de enflasyonda yukarı yönü risk oluşturduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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Barclays: Asgari ücret enflasyonda risk oluşturuyor
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İngiliz yatırım bankası Barclays analistleri Marek Raczko ve Anastasiia Ergunova, TL'nin gelecek çeyrekte vadeli işlemlerde beklenenden daha yavaş bir oranda değer kaybetmesini beklediklerini açıklarken, TCMB’nin enflasyonu dizginlemek için TL’de reel değer kazanımını sürdürmesini beklediklerini belirtti. Ancak analistler “cari hesaba yansıyan etkiler” nedeniyle temkinli olmak gerektiğini hatırlattı.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, “Reel efektif döviz kuru değerlenmesi, TL'yi zaten aşırı değerli seviyelere getirdi" ifadelerini kullanan analistler, TCMB'nin ilk faiz indiriminin aralık ayında 250 baz puanla başlayacağını ve faizlerin halen bulunduğu yüzde 50 seviyesinden yüzde 27,5 seviyesine hızla gerileyeceğini öngördüler.

Analistler, faiz oranlarının gelecek yıla kadar sabit kalması ihtimalini de göz önünde bulundurarak "yıl sonu asgari ücret görüşmeleri orta vadeli enflasyon için önemli bir yukarı yönlü risk" değerlendirmesini yapıyor.

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