Asgari ücret 30 bin TL olur mu? Özgür Özel’in talebini SGK uzmanı Erdursun yorumladı

Milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmelerine çevrilirken belirlenecek yeni maaş hem işçi ve iş dünyası hem de siyasilerin gündeminden düşmüyor.

Özgür Özel asgari ücret ile ilgili rakam verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM’deki grup toplantısında partililere seslendi. Asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, asgari ücret ile ilgili de rakam verdi. Özel, “1 Ocak'ta asgari ücret zamlanacak. CHP olarak, uygulanabilir, beklentilerin gerisinde de olsa hesabımızı şöyle yaptık: Bugün enflasyon yüzde 50, zam verirken yüzde 50 verse 24 bin lira asgari ücret olacak. Biz asgari ücretli nereye harcar diye baktık bu yüzde 76'ya denk geliyor. Bütün sendikalara çağrımız budur; asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz” demişti.

Asgari ücret 30 bin TL olur mu?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Özel’in ’30 bin lira asgari ücret’ talebini değerlendirdi. Erdursun, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ''Asgari Ücret 30.000 TL olmalıdır'' dedi, bu durum yüzde 77 oranında artışa tekabül ediyor. Bakalım asgari ücret yüzde 77 artacak mı? Bence imkansız” dedi.

CHP belediyeleri çalışanlarına yüzde 77 zam yapacak mı?

Erdursun, belediye çalışanlarının maaşı üzerinden de göndermede bulundu. Erdursun “Ayrıca CHP belediyeleri çalışanlarına yüzde 77 zam yapacak mı? Bence imkansız. Hep birlikte göreceğiz” diye yorumladı.