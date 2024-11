CHP'li Özgür Özel: Serdar Ortaç'ın uykusunu beklemişler, Ahmet Özer'in kapısını kırdılar

Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında partililere seslendi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, İzmir'deki soba faciasını değerlendirdi.

"İzmir'deki soba faciası için araştırma komisyonu teklifi vereceğiz"

Özel, İzmir'de 5 çocuğun çıkan yangında hayatını kaybetmesi hakkında, "Büyük bir felaketle karşı karşıya kalınıyor. Sosyal hizmetler defalarca gelmiş gitmiş. Hiçbirimizin masum olmadığı bu düzen içerisinde 27 yaşında bir kadın acıların en büyüğünü hem kendi yaşadı hem bize yaşattı. Bu konu Türkiye'de yoksulluk, güvencesizlik, aile içinde yaşananlara karşı kadınların dirençsizliğine kimse gözü, kulağı kapalı kalamaz. Eksik neyse benzer vakalar bir daha yaşanmasın diye araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz" dedi.

10 Kasım törenleri

Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'da özlemle, rahmetle andık. 09.05'te yine hayat durdu. Bütün Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası önünde 1 dakika durdu ona minnetlerini, şükranlarını iletti. 10 Kasım'da resmi rakam 1.1 milyon vatandaşımız Anıtkabir'i ziyaret etti. CHP üyeleri adına kendisine minnetlerimi sunuyorum. Birileri işine gelince Atatürkçü olanlar, sonra meczupların cenazesine koşanlar, 15 Temmuz akşamı Atatürk posteri asalım diyenler. Bu milletin Atatürk'e sadakatini her 10 Kasım'da görüyoruz. Tayyip Bey'in 10 Kasım'da yaptığı konuşmaya birazdan değineceğim" diye konuştu.

Yeniden Değerleme Oranı yüzde 44 olarak hesaplandı

Bu yönetimin elinde fiyatlar zamlanırken; ücretler, maaşlar yavaş yavaş eriyor. Yeni yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 44. Yani devlet 'Ben alacağım vergilere yüzde 44 zam yapacağım' diyor.

Ekonomideki gelişmeler ve emekli maaşları ile asgari ücrete değinen Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yönetimin elinde fiyatlar zamlanırken; ücretler, maaşlar yavaş yavaş eriyor. Yeni yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 44. Yani devlet 'Ben alacağım vergilere yüzde 44 zam yapacağım' diyor. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında hesapları göreceksiniz. Bunu bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Emekliye, memura, öğrenciye bütçe istiyoruz. Milletin bütçe hakkını savunuyoruz. CHP'nin ekonomi kurmayları sanayi şehirlerinden başlayarak tüm kentleri gezecek, sorunları dinleyecek çözüm önerilerini aktaracak.

"Emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, bugün 2,5 çeyrek altın alınıyor"

Her yerde gençlik kollarının elinde, kadın kollarının elinde, örgütümüzün elinde bu ya da daha büyük hesapları göreceksiniz. Her birinin gençlik kollarının üzerinde göreceksiniz ayrı ayrı bunları. Ve bütün Türkiye'ye şunu anlatacaklar: 2002 yılında en düşük memur maaşı 14,5 çeyrek altın alıyordu. Bugün 7,5 çeyrek altın. AK Parti'nin memura maliyeti ayda 7 çeyrek altın. En düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 2,5 çeyrek altın. AK Parti'nin her emekliye aylık maliyeti 5,5 çeyrek altın. Asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu Tayyip Bey geldiğinde. Bugün alabildiği 3 çeyrek altın. Asgari ücretliye Erdoğan hükümetlerinin maliyeti ayda 4 çeyrek altın. Kredi Yurtlar Kurumu öğrencisi aldığı harçla 2002'de 1,5 çeyrek altın alıyordu. Şimdi çeyrek çeyrek altın, maliyet, eksik verilen harç ay 1,25 çeyrek altın. Bunu bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Bu partinin bu grubu bütçe görüşmelerine giriyor. Onlar vatandaşın bütçesini savunacaklar. Biz hem pazarda hem kahvelerde, meydanlarda, sokaklarda, Türkiye'nin dört bir yanında ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emekliye, asgari ücretliye, öğrenciye, çiftçiye, memura ve mağdura bütçe istiyoruz. Vatandaşın bütçe hakkını savunuyoruz.

Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi kurmayları 20 Kasım gününden başlayarak Gaziantep'ten, Kahramanmaraş'tan sanayi şehirlerinden, emek şehirlerinden başlayarak adım adım, emek emek tüm kentleri gezerek sorunlara Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sanayicinin sorununa, sanayide çalışan işçinin sorununa, esnafın sorununa, tarlasında ürününü kaldıramayacak hale gelmiş çiftçinin sorununa, işsizlik sorununa, istihdam sorununa, güvencesizlik sorununa Cumhuriyet Halk Partisi ne söylüyor, bunları adım adım çalışmaya devam edecekler.

"Emekli Dernekleri Başkanı Seyyanen zam istedi bekleyemeyiz dedi"

Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin en önemli iki gündemini şöyle ifade etmek isteriz: Önümüzdeki 2 aydaki iki gündem. Bugün Emekli Dernekleri Başkanı çıktı çok yerinde bir açıklama yaptı. Dedi ki: "1 Ocak'ı bile bekleyemeyiz. Emekli perişan. Seyyanen bir zamla bize 1 Ocak'a kadar bir nefes aldırsınlar. 1 Ocak'tan sonra da zammımızı yapsınlar." Cumhuriyet Halk Partisi olarak burada öneriyoruz.

"Emekli maaşı asgari ücrete denk olmalıdır"

Mecliste grup başkanvekillerimiz önerecekler. Bütçe görüşmeleri sırasında önerecekler, kanun teklifi verecekler, indirecekler, oylatacaklar. Birinci önerimiz: Emekli maaşı asgari ücrete denk olmalıdır ve derhal bu ay her emekliye bir asgari ücret 17.000 liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır. Ve ve 1 Ocak günü geldiğinde asgari ücret zamlanacak.

Biliyorsunuz asgari ücretin aslında 14 Mayıs seçimlerinden önce gündem oradaydı. Tayyip Erdoğan dedi ki: "Asgari ücrete sadece temmuzda değil, martta ve ekimde de, yani yılda 4 kez zam vermeyi düşünebiliriz." 3 ayda bir enflasyon güncellemesi. Seçim bitti, iktidar oldu.

Asgari ücretliye 17.000 gibi komik bir zam verdi ve bırakın temmuzu, bırakın 4 seferi temmuzda dahi zam yapmadılar. Bugün 17.000'lik asgari ücretin verildiği gün açısından satın alma gücü 6.000 TL erimiş durumdadır ve 11.000 TL'ye düşmüş durumdadır. Biz enflasyona göre zam verilecek, bunu verip ki temmuzda yapmayınca burada yapılan gecikmeli zam enflasyona göre verilse bile telafi edici olmuyor.

Büyümeden, refahtan zaten mahrum kalıyor. Yıllara sari yapılan kötülükler yüzdesel etkiyle olması gerekenin çok gerisinde asgari ücreti tutuyor. Bir de utanmadan gerçekleşen değil beklenti enflasyonuna göre zam vermeyi tartışıyorlar.

"Krizin faturasını asgari ücretliye kesecekler"

Kendi beklentileri bu yıl içinde 3 sefer. Önce Merkez Bankası tarafından yıl sonunda 38 olacak dediler. Ardından OVP, Orta Vadeli Program eylülde açıklandı. 41,5 olacak dediler. Geçen hafta Merkez Bankası raporunu açıkladı, yüzde 44 dedi. Bunlar kendileri bile tutturamıyorlar ama enflasyonu, gerçekleşen enflasyona göre değil beklenti enflasyonuna göre yapıp aradaki farkı kazık olarak asgari ücretliye atacaklar. Krizi faturasını asgari ücretliye kesecekler.

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak uygulanabilir. Beklentilerin gerisinde de olsa bir adım geri atmadan savunulmak üzere hesabımızı şöyle yaptık: Bir asgari ücretlinin gerçek enflasyonu nedir? Bugün enflasyon yüzde 50. Zam verirken yüzde 50 verse 24.000 falan bir zam vermesi gerekiyor. 24.000 asgari ücret olacak.

Onlar diyor ki: "Bu çok, beklentimiz 30'sa 30 verelim, 21.000 yapalım." Düşünün seneye bu vakte, 14 ay sonrasına kadar 21.000 asgari ücret verme hesabında olanlar var. Biz bir asgari ücretli parayı nereye harcar diye baktık.

Bir senede bu ne kadar artmış diye baktık, bu yüzde 76'ya denk geliyor. Ve bunu hesapladığınızda 17.000 TL'ye sadece 1 yılda asgari ücretlinin muhatap olduğu enflasyon.

Yani bulgur, pinpon topu değil. Yani ayçiçek yağı, bakır çubuk değil. Yani okul çantası, dört renkli reflektör değil. TÜİK bunlara göre hesaplıyor ama asgari ücretli bu enflasyonu yaşıyor. O verilirse hesap ortadadır. Bütün sendikalara çağrımız budur."

CHP Genel Başkanı Özel: Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz

Özgür Özel asgari ücret ve emekli maaşı çıkışında bulundu. Özel, "Emekli maaşı asgari ücreti denk olmalıdır. Asgari ücret tutarında bu ay hemen yatırılmalıdır. Asgari ücretliye de 3 ayda bir enflasyon güncellemesi verilmelidir. Agsari Ücret 30 bin lira olmalıdır yoksa biz yokuz" dedi.

Özel şunları söyledi:

"En düşük emekli maaşı asgari ücrete çıkarılmalı. Bu aydan itibaren 17 bin lira maaş olarak yatırılmalıdır. 1 Ocak'ta asgari ücret zamlanacak. CHP olarak, uygulanabilir, beklentilerin gerisinde de olsa hesabımızı şöyle yaptık: Bugün enflasyon yüzde 50, zam verirken yüzde 50 verse 24 bin lira asgari ücret olacak. Biz asgari ücretli nereye harcar diye baktık bu yüzde 76'ya denk geliyor. Bütün sendikalara çağrımız budur; asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz."

Kazdağları'nda altın çalışmaları

CHP lideri Özel, Kazdağları'nda altın çalışmaları hakkında, "Kazdağları'ndan teyzemler gelmiş. 20'li yaşlarımda Kazdağları'nda direnişlere giderdik. 'Kazdağları'nın altını üstündeki zeytinlerdir' derdik. Bu memleketin derelerini kurutanların da anaların gözünden yaş akıtanların da ellerimiz yakasında. Sizi yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

Etki ajanlığı yasası

Özel, casusluk yasası olarak bilinen etki ajanlığı yasası hakkında, "Muhalefet için, muhalif gazeteciler için, muhalif öğrenciler için sopa olarak kullanmak için getiriyorlar. TCK'ya etkileyerek getirmek istiyorlar" dedi.

Özel, "Yurtdışından fon bulan akademisyen etki ajanı olur. Gazetecileri işten attırırlar, gazeteci fon bulur yayın yapar, etki ajanı olur. Öğrenciye, muhalefete, gençlik kollarına diyecekler. Otoriterlik bulaşıcı bir şey. Faaliyetleri de birbirine öğrettikleri bir şey. Etki ajanlığının patenti Sayın Putin'de. 2012'de kanuna koymuş. Gürcistan, Sırbistan girmiş. 5'inci sıradan bizimki öne geçmiş. Tayyip Bey'in milletvekilleri temmuz ayında NATO'da 'basını susturur' diye imza atıyor. Grubumuza kırmızı alarm. Esenyurt'taki milletvekilleri dışındaki tüm milletvekillerimiz bu yasayı geçirmemek için ellerinden ne geliyorsa yapacaklar" ifadelerini kullandı.

"Serdar Ortaç'ın uykusunun tamamlanmasını beklemişler, Ahmet Özer'in kapısını kırdılar"

Özgür Özel, yasa dışı bahis olayında ünlülerin göz altı süreçlerini ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Özel, şunları söyledi:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer hala tutuklu. Serdar Ortaç hakkında iddia var gece evine gitmişler kapıyı çalmışlar duymayınca beklemişler sabah olmuş uyanmamış uykusunun tamamlanmasını beklemişler uyanıp kapıyı açınca ifadeye davet etmişler. Doğrusu bu. Ahmet Özer'in kapısını kırdılar eşini duvara vurdular. Tuğla gibi itiraz dilekçesine 45 dakikada ret verildi.

"Ahmet Özer'in atadığı PKK'lıyı gördünüz mü dedim gösteremediler"

Ahmet Özer'in atadığı PKK'lıyı gördünüz mü dedim gösteremediler. AK Partiliye serbest belediye gidiyor çıkıyor, CHP'liye yasak. Belediyede psikolojik üstünlüğü ele alacaklar bu ifadeyi verirsen sana şunu yaparız diyecekler iki kişiyi satın alacaklar Ahmet Özer aleyhine delil uyduracaklar. Belediyeye milletin seçtiği vekili nasıl sokmazsın? Millet bunu görüyor. MHP'ye AK Parti'ye oy verenler bilin ki oraya yollana kayyum şahit delil üretmeye uğraştıkları için girmiyorlar. Esenyurt seçmeni Ahmet Özer'e sahip çıkıyor."

"Adalet cellatı seyyar giyotin"

Adalet cellatı seyyar giyotin Adalet Bakan Yardımcılığından İstanbul Başsavcılığına yollandı. Akın Gürlek Tayyip Bey'in en güvendiğiydi gel Akın dedi geldi ileride belki bakan milletvekili yapacak. Bu Akın Gürlek dünya yargı tarihinde en hareketli hakimdir.

"Akın Gürlek Ahmet Özer'i içeride tutacak operasyona hazırlanıyor"

Hrant Dink davasında suçlular beraat ettirilecek Akın Gürlek, Atilla Taş Akın Gürlek. Bir hakim başarılıysa yerinden oynamaz. Akın Gürlek'i Ankara İstanbul arasında yoyo gibi oynuyorlar. Pinpon topu atsan o kadar dolaşmaz Akın dolaşıyor. Akın Gürlek Ahmet Özer'i içeride tutacak operasyona hazırlanıyor. Akın Gürlek'in eşini SPK üst kurulunun yönetimine koyarız Akın'ın yer değiştirme coğrafi tazminatını oradan çıkarırız diyorlar. Gülşah Gürlek elini vicdanına koysun ben Adalet Bakanlığı Adli Destek Daire Başkanlığı'nda başkan yardımcısı iken SPK üst yönetime atanmam liyakata ahlaka uygundur diyorsa kendisinden özür dilerim bunu diyenmiyorsa kendisine bir şey demem ama Akın Gürlek'in benden çekeceği var.

Özel'de Erdoğan'a tepki: Atatürk'ün partisine bugünkü yöneticilerine ağzına gelen her şeyi söylüyor

Ülkenin Cumhurbaşkanı, Atatürk'ün partisine bugünkü yöneticilerine ağzına gelen her şeyi söylüyor. Ahmet Türk'ün yanına koşuyormuşuz. Ahmet Türk'ü benden çok öven Devlet Bey'dir. Biz Ankara'da ne konuşursak Mardin'de onu konuşuruz. Mardin'e gitmişiz DEM Parti otobüsüne çıkmışız. Üzerinde tek bir yazı olmayan bir otobüsün üzerinden konuşmuşuz. Plakası sivil.

Siirt'te gidip bir şiir okuyup yasaklı duruma düşen sen. Milletvekili değilsin Siirt'teki milletvekilleri istifa ettirilen Siirt'ten milletvekili başbakan olan sen. Geçen seçim Siirtlilerin seçtiği belediye başkanına gücü eline geçirince kayyum atayan sen. Samimiyetsizlik tutarsızlık budur."