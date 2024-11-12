İzmir’de soba faciası: Bakanlığın eve 18 kere gittiği ortaya çıktı

İzmir’in Selçuk ilçesinde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşları 1 ve 5 arasında değişen beş kardeş yaşamını yitirmişti.

Anne kapıyı kilitleyip hurda toplamaya gitmiş

Yapılan ilk incelemede, eşi cezaevinde bulunan annenin, geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı. Anne hakkında gözaltı kararı verildi.

5 kardeş can verdi

Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki beş kardeşten üçü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) olduğu öğrenildi.

Bakanlık eve 18 kere gitti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Akcan ailesinin, Bakanlık tarafından Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti ile desteklendiği belirtildi. Bakanlık kaynakları, aileye düzenli desteklerin yanı sıra, yapılan ilave desteklerle birlikte, aileye ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira sosyal yardım desteği sağlandığını belirtirken, bu yıl içinde Bakanlık ekiplerinin ailenin bulunduğu eve 18 ziyaret gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kardeşler devlet himayesine alınmak istendi

Bakanlık kaynakları aileye uzmanlar tarafından verilen destek ve sağlanan gözlemin yanı sıra kardeşlerin devlet himayesine alınması imkânı da sunulduğu ancak ailenin sunulan imkânı kabul etmediği belirtirken, çocuklarının alınması durumunda “kendimize zarar veririz”, “Çocuklarımızı asla vermeyiz” ifadelerini kullandıkları da iddia edildi. Bu yüzden çocukların Sosyal Ekonomik Destek ile ailelerinin yanında desteklenmeye devam ettiği belirtiliyor.