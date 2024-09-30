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Barınma krizi derinleşiyor: İstanbul'da kiralık dairelerin metrekaresi bin TL

İstanbul’da küçük dairelerin kiraları fahiş seviyelere çıktı. 10 metrekarelik evler için 17 bin TL gibi yüksek kira bedelleri talep edilirken, kiracılar hükümetin tasarruf önerilerine tepki gösteriyor. Barınma sorunu giderek büyüyor ve vatandaşlar acil çözüm istiyor.

Haber Merkezi
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Barınma krizi derinleşiyor: İstanbul'da kiralık dairelerin metrekaresi bin TL
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Yüzde 25'lik kira zam sınırının kaldırılması ve yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kiralar daha da arttı. Ekonomik krizin yükü altında ezilen vatandaşlar, barınma hakkına erişmekte büyük sıkıntı yaşıyor.

İstanbul'daki barınma krizi derinleşirken, 10 ve 25 metrekarelik daireler 17.000 TL-23.000 TL ücretlere kiralanıyor, metrekare başı bin TL ücretler ortaya çıkıyor. BirGün gazetesinin aktardığına göre, vatandaşlar yaşadıkları mağduriyeti dile getiriyor.

Vatandaş isyanda

70 metrekarelik bir daire için aylık 18 bin TL kira ödeyen Barış Kara, yapılacak zamla birlikte kiranın 35 bin TL'ye çıkabileceğini belirterek, geçiminin daha da zorlaşacağını ifade ediyor. Kerem Çapko ise aldığı maaştan daha fazla kira ödediğini belirterek, hükümetin tasarruf çağrılarının gerçekçi olmadığını vurguluyor.

İnsanların buradan gitmelerini istiyorlar

Numan Koç ve Sercan Akdağ gibi diğer vatandaşlar da yüksek kiraların neden olduğu mağduriyeti dile getirerek, ülkede barınma sorununun giderek daha belirgin hale geldiğini ve şehir dışına sürülmeye çalışıldıklarını belirttiler. Öner Çolakoğlu ise, artık şehirlerde yaşam alanı bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini söyleyerek, "İnsanların buradan gitmelerini istiyorlar" diye ekledi.

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