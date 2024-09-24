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Basamak ve tavana düzenleme çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çalışanların alacakları net ücretlerin artırılabilmesi için gelir vergisi basamakları ve oranlarıyla prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesi talebinde bulundu.

ANKARA Haber Merkezi
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Basamak ve tavana düzenleme çağrısı
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ANKARA/EKONOMİ

 

“İş Dünyası İstişare Toplantısı”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye’de istihdam piyasasının katı olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve AB standartlarına göre esnek mevzuata ihtiyaç olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, gelir vergisi basamaklarının daraltıldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Orta gelirli bir çalışanın yılın ortasında en yüksek gelir vergisi olan yüzde 40’lık vergi dilimine girmesi adil de değil, mantıklı da değil. Benzer bir durum SGK prime esas tavan ücretinde yaşanıyor. Tavan ücret geçmişte asgari ücretin 5 katı olarak uygulanırken bugün 7,5 kat olarak uygulanıyor. Çalışanlarımızın alacakları net ücretleri artırabilmemiz için gelir vergisi basamakları ve oranları ile prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Mevcut istihdamın korunması ve yeni iş alanlarının açılabilmesi için istihdam teşviklerini de çok önemli görüyoruz.”

Son dönemde, özellikle emek yoğun sektörlerin ihracatta rekabetçiliklerini kaybettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“Emek yoğun sektörlerde iş gücü kaybının önüne geçmek üzere ilave teşvikler sağlamalıyız. Siparişlerinin azalmasına bağlı olarak üretimleri ve satışları düşen firmalarımızın istihdamlarını koruyabilmek için kısa çalışma ödeneğinin tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi, fazla prosedüre tabi tutulmadan, devreye alınmasını bekliyoruz.” 

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