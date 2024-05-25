Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nda gazetecilerle bir araya gelen Işıkhan, basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. İşte Bakan Işıkhan'ın açıklamaları:

Kaç kişi daha EYT'li olacak?

* Hiç kuşkusuz emeklilerimiz bu refahı en çok hak edenlerimiz arasında yer almaktadır. Malumunuz emeklilik insanın hayat yolculuğundaki en önemli noktalardan bir tanesidir. EYT kapsamında yaklaşık 2 milyona yakın vatandaşımız emekli oldu. Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızın da 5 yılda sisteme girmesini bekliyoruz. Şu anda da EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam eden 1 milyon vatandaşımız var.

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

* Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak.

* En düşük memur emeklisi maaşı şu an için 14 bin 600 lira. Kök aylığı ise 10 bin liranın altında olan 4 milyon emeklimiz var. Bunların dışında özellikle sosyal hayata dair, emeklilerimizin yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturacağız.

Kök aylık

* Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emeklimiz var. Bunların dışında özellikle sosyal hayata dair, emeklerimizin yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturacağız.

Emekli destek paketi

* Emeklilerimizin lehine olacak projelerde kamu kurumlarının yanı sıra bankalarla, özel şirketlerle de protokoller imzalayacağız. Program kapsamında emeklilerimize konaklamadan ulaşıma, gıdadan, giyime, sağlığa, sosyal ve eğitim faaliyetlerine kadar birçok hizmette ayrıcalık, öncelik, indirim gibi uygulamaların yapılmasını sağlayacağız.

* Emeklilere özel sosyal tesislerde konaklama, PTTcell gibi indirimler yaptık. Ayrıca yine haberleşme, ulaşım, kültürel faaliyetlerden zincir marketlere, online pazar yerlerine kadar birçok anlaşmayı emeklilerimiz için hayata geçireceğiz. Bu yeni SGK hizmet modelimiz ile emeklilerimizin topluma aktif olarak katılabildiği, sosyal yaşamın içinde yer aldığı, hatta katma değer üretebildiği bir sistemi hedefliyoruz. Bakanlıklarımızla, kurumlarımızla görüşmelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, bu ve benzeri daha pek çok yeniliği, emekli danışmanlarımızla yüz yüze, iletişim araçlarıyla ve kurduğumuz platformla, bizzat emeklilerimize ulaştırmayı planlıyoruz. Bu konuda hayata geçireceğimiz protokolleri ve gelişmeleri emekli.gov.tr'de paylaşacağız. Hep birlikte, daha sağlıklı, daha mutlu ve daha huzurlu bir emeklilik dönemi için çalışmaya devam edeceğiz. Temel hedefimiz hem Türk lirasının verimini arttırmak hem de satın alma gücünü yükseltmek çünkü paranızın değeri arttıkça enflasyon düştükçe refah düzeyi yükseliyor. Biz bu çerçevede kalıcı refahı hedefliyoruz.

Belediyelerden borç tahsilatı başladı

* Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’muza olan borçlarını 31 Mart'tan sonra tahsil etme sürecine başladık. Belediyelerimizin borçları seçim öncesinde de gündeme gelmişti. Bu konuda da tahsilat sürecini hızlandırdığımızı söyleyebilirim.

Günde bir kez uzaktan muayene

* Uzaktan hasta değerlendirme sistemleri, sağlık hizmeti sunumunun düşük maliyetli, güvenilir bir yolu düşünülebilir. Tabii her hastalığı uzaktan değerlendirme ile yürütebilmek mümkün değil. Ancak bir çok hastalık ve tedavi, internet kullanımına uygun da olabiliyor.

* Devlet hastanelerince, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene, tetkik sonuçlarının, klinik bulguların değerlendirilmesi, izlenmesi, tedavi ve ilaç yönetimi yapılması, teşhis edilmiş olan kronik hastalık kontrolü, e-reçete ve e-rapor düzenlenmesi olarak verilen sesli ve görüntülü sağlık hizmetlerinin tutarlarını ödeme kapsamına aldık. Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alınacak. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı.

Emeklilerin ilaç yazdırma sürecinde yeni adım

* Artık aile hekimlerine giderek kronik ilaçlar uzun süre hastaneye gitmeden aile hekimlerinden temin edilebilecek. MHRS üzerindeki yükü de azalttık.

Tasarruf tedbirleri

* Tasarruf tedbirleri ile ilgili ne gerekiyorsa hep birlikte elimizi taşın altına koymak zorundayız. Temel hedefimiz hem Türk lirası’nın verimini artırmak hem de satın alma gücünü yükseltmek. Çünkü paranızın değeri arttıkça enflasyon düştükçe refah düzeyi yükseliyor. Biz bu çerçevede kalıcı refahı hedefliyoruz.

Büyüme ve istihdam rakamları

* Ülkemiz, son dönemde istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. Bu, ekonomimizin sağlamlığı ve büyüme potansiyelinin bir yansımasıdır.

İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde

* Göreve geldikten sonra Aktif İşgücü Programı'nda değişiklik yaptık ve deprem bölgesine daha ayrıcalıklı bir düzenlemeyi hayata geçirdik. 11 deprem ilinde depremden bu yana 150 bin vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2023 yılında İŞKUR olarak 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Bu yıl da bu sayı an itibariyle 540 binin üzerine çıkmış durumda. 2024 yılı sonuna kadar da 1,5 milyon kişinin istihdamına aracılık etmeyi hedefliyoruz. Bakanlık olarak uyguladığımız politikalar ile birlikte 2023 yılında 31,6 milyon kişi ile cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam edilen kişi sayısına ulaştık. Bugün bu rakam 2024 yılı Mart ayı itibarıyla 32,5 milyona ulaşmıştır. İşsizlik oranı ise son 10 yılın en düşük seviyesinde yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. 2024 yılı Mart ayı itibarıyla yüzde 8,6 seviyelerine kadar geriledi. İşgücüne katılma oranında yine tarihi bir rekor kırılmış olup 2023 yılında yüzde 53,3 oranında gerçekleşme sağlandı. Bugün ise yüzde 53,7 seviyesine yükseldi.

İş Pozitif Programı

Bu proje ile 9 Şubat'tan bu yana, 195 binin üzerinde kadının işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Ayrıca 36 bin kadını toplum yararına programlarından, 10 bin kadını ise aktif işgücü programlarından faydalandırdık. Böylece 240 binin üzerinde kadını istihdamla buluşturmuş olduk. Bu yıl sonu itibarıyla daha yüksek istihdam ve işgücüne katılma oranını hedeflemekteyiz. Bu tür istihdam projeleri ve sosyal güvenlik sistemimizde devreye aldığımız yapay zeka sistemi ile kayıt dışılıkla mücadelede 2002 yılında yüzde 50'lerde olan oran şu anda yüzde 25,04 seviyesine geriledi. Ancak biz bunu da yeterli görmüyoruz, bu oranı yaptığımız uygulamalarla daha da aşağılara çekeceğiz.