Bayram tatiline gidecekler kendi araçlarını tercih edecek!

arabam.com'un 628 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre araştırmaya katılanların yüzde 36’sı “Bu bayramda ne yapacaksınız” sorusunu “memleket ziyareti” şeklinde yanıtladı. Otel tatili yapacak olanların oranı yüzde 9 iken, kamp tatili yapacağını söyleyenlerin oranı yüzde 3 oldu. Yüzde 2’lik bir kesim ise kültür, gastronomi vb. tatil yapacağını belirtti. Diğer seçeneğini işaretleyen ve açık yanıt yazan yüzde 5’lik kesim bayramda çalışacağını belirtti. Katılımcıların yüzde 47’si ise şehirde kalacağını, uzun yol yapmayacağını söyledi.

Bayram seyahati yapacak olan kişilerin “en çok hangilerini göz önünde bulundurursunuz?” sorusuna yüzde 25,5 ile maliyet, yüzde 22,2 ile bagaj kapasitesi, yüzde 21,4 ile konfor, yüzde 18,9 ile güvenlik ve yüzde 12 ile yolculuk süresi yanıtları verildi. Kara yolculuğu yapacak olan yolcu sayısının fazla olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu yanıtlar, özellikle kalabalık Türk aile yapısının bulunduğu toplumumuzda bagaj kapasitesi ve konfor seçenekleri ile destekleyici nitelik taşıyor.

Aracı olan katılımcılara “Aracınız uzun yolculuklar için hazır mı?” sorusuna yanıtlayanların yüzde 67’si “Evet, her zaman hazır tutuyorum” yanıtını verirken, yüzde 10’u ise “bazı bakımların yapılması gerekiyor” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 8’i emin olmadığını söylerken, yüzde 16’sı ise yolculuk yapmayı planlamadığını belirtti.

Otoyol ve köprü geçiş zamlarının seyahat planlarına etkisi oldu mu?

Ankete katılım gösterenlerin yüzde 41’i otoyol ve köprü geçişlerine yapılan son zamların seyahat planlarını etkilemediğini belirtirken, yüzde 23’ü alternatif yolları tercih edeceklerini ilettiler. Cevaplayıcıların yüzde 19’u daha az seyahat etmeye başladıklarının altını çizerken, yüzde 17’lik bir kesim ise toplu taşıma veya diğer ulaşım yöntemlerini kullandıklarını aktardı.