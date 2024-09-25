BBVA CEO'su Onur Genç: Türkiye'de enflasyonun kontrolü konusunda net bir kararlılık var

Bank of America'nın yıllık yatırımcı konferansında bir konuşma yapan Genç, BBVA'nın Türkiye ve Meksika operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genç, Türkiye'de yeni ekonomi ekibinin daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modelinin temellerini atmanın ilk adımı olarak enflasyonu kontrol etme konusunda net bir kararlılık gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin büyük potansiyele sahip bir ekonomi olduğunu vurgulayan Genç, Garanti BBVA'nın da olağanüstü sonuçlar üretme becerisiyle, Türkiye'de muhtemelen en iyi banka olduğunu savundu.

Bank of America'nın yıllık yatırımcı konferansında bir konuşma yapan Genç, BBVA'nın Türkiye ve Meksika operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genç, Türkiye'de yeni ekonomi ekibinin daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modelinin temellerini atmanın ilk adımı olarak enflasyonu kontrol etme konusunda net bir kararlılık gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin büyük potansiyele sahip bir ekonomi olduğunu vurgulayan Genç, Garanti BBVA'nın da olağanüstü sonuçlar üretme becerisiyle, Türkiye'de muhtemelen en iyi banka olduğunu savundu.