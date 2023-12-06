BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta yeni gelişme

86 maddelik torba kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında AK Parti önergesi ile teklife BDDK çalışanlarına ek tazminat verilmesine yönelik madde eklenmişti. Torba kanuna eklenen söz konusu madde ile Ankara’dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına 2023 yılı için 35 bin lira, 2024 yılında ise 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenebilmesi öngörülüyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerinden “ücret eşitsizliği ortaya çıkar” eleştirileri gelmişti.

Yeniden düzenlenecek

Habertürk'ün AK Parti torba teklifin genel kurul görüşmeleri sırasında maddeyi geri çekecek. Düzenleme tüm memurları kapsayacak ve ilgili kuruma personeline ikramiye, tazminat ve ek ödeme yetkisi verecek şekilde yeniden düzenlenecek.