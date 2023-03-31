BDDK'dan bir katılım bankasına faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) daha önce kuruluş izni verilen T.O.M. Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi, Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 04.08.2022 tarih ve 10282 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine karar verildi.