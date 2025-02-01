Beklenen oldu: Fon ve mevduatta stopaj artışını uzmanlar yorumladı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal yatırım araçlarının vergilendirilmesinde düzenleme yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, sermaye piyasası enstrümanlarına uygulanan tevkifat oranları değişirken, TL mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kâr paylarına uygulanan indirimli tevkifat oranları artırılarak genel oranlara dönüldü.

Oranlardaki değişikliğe yönelik beklentileri günler öncesinde Ekonomi Gazetesi’nde Şebnem Turhan da yazmıştı.

Değişikliği getirilere ve yatırımcı tercihlerine etkileri neler olacağı da merak edildi. Sosyal medyada ekonomist ve finans piyasaları uzmanlarının değerlendirmeleri izlendi.

“Beklediğimiz gibi oldu”

Prof. Dr. Murat Batı, beklentiler dahilinde yapılan değişiklikler, “Beklediğimiz gibi oldu. Şimdi yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan 9487 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat faiz gelirlerine uygulanan gelir vergisi stopaj oranları yaklaşık 5 puan artırıldı. Böylece 6 aya kadar (6 ay dâhil) %10'dan %15'e, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %7,5'ten %12'ye, 1 yıl üzeri hesaplarda %5'ten %10'a yükselmiş oldu” paylaşımını yaptı.

Beklediğimiz gibi oldu

🗣️Şimdi yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan 9487 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat faiz gelirlerine uygulanan gelir vergisi stopaj oranları yaklaşık 5 puan artırıldı.

Böylece

1⃣6 aya kadar (6 ay dâhil) %10'dan %15'e

2⃣1 yıla kadar (1 yıl dâhil)… https://t.co/8SoUiEyAiy pic.twitter.com/McMg5v2Ebt — Murat BATI (@prof_bati) January 31, 2025

Getiriler nasıl değişti?

Prof. Dr. Hakan Kara, stopaj kesintileri sonrasındaki getiriler için şu hesaplamayı yaptı:

“Ekim ayında yıllık kısa vadeli TL faiz oranı net (stopaj düşülmüş) %60 civarındaydı. Bugün itibarıyla %48’e düştü.”

Ekim ayında yıllık kısa vadeli TL faiz oranı net (stopaj düşülmüş) %60 civarındaydı.

Bugün itibarıyla %48’e düştü. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) February 1, 2025

Fonlar ve mevduatta değişen oranlar

Ekonomist Murat Sağman, “Birkaç gündür konuşulan ve beklenen açıklama geldi. Bir faiz indirimi etkisi olacak kadar stopaj artışı oldu. Hem Yatırım Fonlarında (hisse hariç) hem Mevduatta stopaj yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildi. Mevduatta stopaj 30 Nisan’a kadar 6 aya kadar 15%, 1 yıla kadar 12%, 1 yıl üzeri 10%'a yükseltildi.” Dedi.

Birkaç gündür konuşulan ve beklenen açıklama geldi. Bir faiz indirimi etkisi olacak kadar stopaj artışı oldu. Hem Yatırım Fonlarında (hisse hariç) hem Mevduat’da stopaj yüde 10’dan yüzde 15’e yükseltildi. Mevduat’da stopaj 30 Nisana kadar 6 aya kadar 15%, 1 yıla kadar 12%, 1… pic.twitter.com/SYfHYXC6e2 — Murat Sagman (@muratsagman) February 1, 2025

Dr. Barış Esen de fonlar ve mevduat için stopaj oranlarını paylaştı:

“Beklenen oldu. -Yatırım fonları için % 10 olarak uygulanan tevkifat oranı % 15'e çıkarıldı. -Mevduatta da stopaj arttı. -0-6 ay vade % 15 -6-12 ay vade % 12 -1 yıldan uzun vade % 10”

📍Beklenen oldu..



-Yatırım fonları için % 10 olarak uygulanan tevkifat oranı % 15'e çıkarıldı.



-Mevduatta da stopaj arttı..



-0-6 ay vade % 15

-6-12 ay vade % 12

-1 yıldan uzun vade % 10 — Dr. Barış Esen (@barisesen) January 31, 2025

“Ekstra faiz indirimi geldi”

Stratejist Güzem Yılmaz Ertem de “Hükümetten ekstra faiz indirimi geldi. TL Mevduat stopaj oranı %15’e yükseldi. - Yani bu yıl net sermaye kazancınız max. %30 olacak. - %30 enflasyon beklenen bir yerde, %30 getiri için TL Mevduat tutulur mu? Devletin vergi gelirleri artsın diye yeniden dolarize olacağız bu gidişle” yorumunu yaptı.

Hükümetten ekstra faiz indirimi geldi📣

TL Mevduat stopaj oranı %15’e yükseldi.

- Yani bu yıl net sermaye kazancınız max. %30 olacak.

- %30 enflasyon beklenen bir yerde, %30 getiri için TL Mevduat tutulur mu?



‼️ Devletin vergi gelirleri artsın diye yeniden dolarize olacağız… — Güzem Yılmaz Ertem (@guzemyilmaz) January 31, 2025

“Faiz indirimleri sonrası çıkış olabilir”

Ekonomist Serdar Pazı, “Para Piyasası fonlarında stopaj %15 oldu. Henüz çıkış yaratacak düzeyde bir kayıp yok ama olası mart ve nisan faiz indirimleri sonrası değişmeye başlayabilir” ifadelerini kullandı.