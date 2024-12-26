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Beklentileri Mahfi Eğilmez yorumladı: Enflasyon direncini kıramazsınız

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, TCMB’nin açıkladığı Sektörel Enflasyon Beklentilerini yorumladı. Eğilmez, beklentilerdeki gerilemenin enflasyondaki düşüş seyrine paralel olmadığını söylerken, “Olumlu beklenti yaratmazsanız enflasyon direncini kıramazsınız” dedi.

Haber Merkezi
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Beklentileri Mahfi Eğilmez yorumladı: Enflasyon direncini kıramazsınız
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketi sonuçlarını yayımladı. Aralık ayında 12 ay sonrası için piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediği görüldü.

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Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, verilerdeki gerilemenin enflasyondaki düşüşün seyrine etkisini yorumladı.

Eğilmez, sosyal medya hesabında yaptığı yorumda, özellikle fiyatları belirleyen reel sektör beklentilerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentileri Anketine göre kesimlerin 2025 yılsonu enflasyon beklentileri aşağıdaki tabloda yer alıyor. Burada en önemli grup reel sektör temsilcileri, çünkü fiyat kararlarını onlar alıyor. Reel sektör 2025 yılsonunda enflasyonun bugünkü düzeyinden aşağıda olmayacağını tahmin ediyor. Bu da bize toplumda enflasyon beklentisinin kırılmadığını gösteriyor. Geleceğe ilişkin olumlu beklenti yaratamazsanız enflasyon direncini kıramazsınız. Olumlu beklenti yaratmanın yolu ise yapısal reformları yapmaktan geçiyor.”

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