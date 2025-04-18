Benzinin ardından akaryakıta bir zam daha!
Benzin ve motorinde indirim dönemi sona erdi, zamlar yeniden gündeme geldi. Benzine art arda gelen iki zammın ardından şimdi gözler motorine çevrildi. Peki, motorin fiyatlarına ne kadar zam yapılması bekleniyor?
Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan ani dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta hem benzinde hem de motorinde ardı ardına indirimler yapılmıştı.
Motorin zammı kapıda
Ancak bu düşüş uzun ömürlü olmadı. Sürücülerin yüzünü güldüren indirimlerin ardından zamlar yeniden gündeme geldi. Benzine 12 Nisan Cumartesi günü 82 kuruş, 17 Nisan Perşembe günü ise 94 kuruş zam yapıldı. Şimdi ise motorin zammı kapıda.
22 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine yaklaşık 1 liralık zam gelmesi bekleniyor.
18 Nisan Cuma güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 45.18 TL
Motorin litre fiyatı: 44.31 TL
LPG litre fiyatı: 27.39 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 45.03 TL
Motorin litre fiyatı: 44.19 TL
LPG litre fiyatı: 26.79 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 45.75 TL
Motorin litre fiyatı: 45.06 TL
LPG litre fiyatı: 27.29 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 46.12 TL
Motorin litre fiyatı: 45.40 TL
LPG litre fiyatı: 27.24 TL