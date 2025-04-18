  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Benzinin ardından akaryakıta bir zam daha!
Takip Et

Benzinin ardından akaryakıta bir zam daha!

Benzin ve motorinde indirim dönemi sona erdi, zamlar yeniden gündeme geldi. Benzine art arda gelen iki zammın ardından şimdi gözler motorine çevrildi. Peki, motorin fiyatlarına ne kadar zam yapılması bekleniyor?

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Benzinin ardından akaryakıta bir zam daha!
Takip Et

Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan ani dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta hem benzinde hem de motorinde ardı ardına indirimler yapılmıştı.

Motorin zammı kapıda

Ancak bu düşüş uzun ömürlü olmadı. Sürücülerin yüzünü güldüren indirimlerin ardından zamlar yeniden gündeme geldi. Benzine 12 Nisan Cumartesi günü 82 kuruş, 17 Nisan Perşembe günü ise 94 kuruş zam yapıldı. Şimdi ise motorin zammı kapıda.

22 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine yaklaşık 1 liralık zam gelmesi bekleniyor.

18 Nisan Cuma güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 45.18 TL

Motorin litre fiyatı: 44.31 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 45.03 TL

Motorin litre fiyatı: 44.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.75 TL

Motorin litre fiyatı: 45.06 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.12 TL

Motorin litre fiyatı: 45.40 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL

İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul açıklaması: Yokluğumu fırsat bilip 24 bin konut inşaatına başladılarİmamoğlu’ndan Kanal İstanbul açıklaması: Yokluğumu fırsat bilip 24 bin konut inşaatına başladılarGündem

 

Hamas, tüm esirleri serbest bırakma şartını açıkladıHamas, tüm esirleri serbest bırakma şartını açıkladıDünya

 

Ekonomi
Doğu Karadeniz Projesi Eylem Planı açıklandı! 158 projeye 394 milyar lira kaynak aktarılacak
Cevdet Yılmaz: Kalkınmayı merkezde yoğunlaştırmıyoruz
İsviçreli bankadan 'TL' analizi: Eskisi kadar cazip değil
İsviçreli bankadan 'TL' analizi: Eskisi kadar cazip değil
Bakan Uraloğlu duyurdu! Kargoda tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakan Uraloğlu duyurdu! Kargoda tüm zamanların rekoru kırıldı
Hamsi ihracatından Türkiye'ye 9 milyon doların üzerinde döviz girdi
Hamsi ihracatından Türkiye'ye 9 milyon doların üzerinde döviz girdi
Zirai don sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Fahiş fiyat girişimleri mercek altında
Fahiş fiyat girişimleri mercek altında!
Kırsal kalkınma desteği için süre doluyor! Başvuruda son günlere girildi
Kırsal kalkınma desteği için süre doluyor! Başvuruda son günlere girildi