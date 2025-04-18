Benzinin ardından akaryakıta bir zam daha!

Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan ani dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta hem benzinde hem de motorinde ardı ardına indirimler yapılmıştı.

Motorin zammı kapıda

Ancak bu düşüş uzun ömürlü olmadı. Sürücülerin yüzünü güldüren indirimlerin ardından zamlar yeniden gündeme geldi. Benzine 12 Nisan Cumartesi günü 82 kuruş, 17 Nisan Perşembe günü ise 94 kuruş zam yapıldı. Şimdi ise motorin zammı kapıda.

22 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine yaklaşık 1 liralık zam gelmesi bekleniyor.

18 Nisan Cuma güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 45.18 TL

Motorin litre fiyatı: 44.31 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 45.03 TL

Motorin litre fiyatı: 44.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.75 TL

Motorin litre fiyatı: 45.06 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.12 TL

Motorin litre fiyatı: 45.40 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL