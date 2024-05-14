Beş hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul'da beş hissenin paylarına kredili işlem önlemi alındı.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Etiler Gıda ve Ticaret Yatırımlar Sanayi ve Ticaret, GSD Denizçilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret, Metro Tİcari ve Mali Yatırımlar Holding, Oylum Sınai Yatırımları ve Zedur Enerji Elektrik Üretim olmak üzere beş hissenin paylarına1 15 Haziran tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ETILR.E, GSDDE.E, METRO.E, OYLUM.E ve ZEDUR.E payları 15/05/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/06/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.