Bilgisayar ve tablet fiyatları cep yakıyor! Masraflar KYK bursunun 10 katına çıktı

Yeni eğitim yılı öncesi öğrenciler, kiralar, yüksek yurt ücretleri ve beslenme masrafları ile sık sık gündeme geliyor. Öğrencilerin eğitimi için olmazsa olmaz bilgisayar ve tablet fiyatları da bu masrafları katlıyor.

4 yılda tablet fiyatları üçe, bilgisayar fiyatları ise ikiye katlandı

Bir yıl içinde bilgisayar ve tablet fiyatlarındaki hızlı artış, gençleri borçlanmaya, ikinci el pazarına yönelmeye ve taksit imkanlarını zorlamaya itti. Orta segment dizüstü bilgisayarlar 2021’de ortalama 7-8 bin TL iken, 2025’te 30 bin TL seviyesine dayandı. Geçen yıl 12-15 bin TL arasında olan fiyatlar, bu yıl 25-30 bin TL’ye yükseldi.

Bilgisayar masrafı KYK bursunun 10 katına denk geliyor

Bilgisayar fiyatlarındaki artış, bir öğrencinin aylık 3 bin TL olan KYK bursunun yaklaşık 10 katına denk geliyor ve gençlerin bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamasını neredeyse imkansız hale getiriyor.

Tabletlerde fiyatlar cep yakıyor

Tabletlerde de benzer bir fiyat artışı gözleniyor. 2021’de 2-3 bin TL civarında satılan modeller, 2025’te 10-12 bin TL’den başlıyor. Yani dört yıl içinde tablet fiyatları yaklaşık üç katına çıktı. Bu durum, öğrencilerin eğitim için temel bir araç olarak gördüğü cihazları bile bütçelerini zorlayacak seviyeye taşıdı.