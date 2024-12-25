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BİM, hisse geri alım programı için SPK’ya başvuruda bulundu

BİM, 1 milyar TL değerinde bir hisse geri alım programı başlatmak için SPK'ya başvuruda bulundu. 2 milyon hisseyi kapsayan bu program, genel kurul ve SPK onayının ardından hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Haber Merkezi
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BİM, hisse geri alım programı için SPK’ya başvuruda bulundu
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BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni bir hisse geri alım programı başlatmayı planladığını duyurdu. Bu kapsamda şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gerekli başvurularını gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerin şirket performansını tam olarak yansıtmadığı düşüncesiyle hareket eden BİM, hissedarların korunması amacıyla bu programı hayata geçirmeyi hedefliyor.

2 milyon adet ile sınırlı tutulması planlanıyor

24 Aralık’ta yapılması planlanan genel kurul toplantısında alınacak kararlar doğrultusunda, SPK’dan gerekli izinlerin alınması halinde, geri alıma konu olacak hisse miktarının 2 milyon adet ile sınırlı tutulması planlanıyor. Bu kapsamda ayrılan fonun şirket öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1 milyar TL olacağı ifade edildi.

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