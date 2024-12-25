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Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Abu Dabi ziyareti kapsamında BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştüğü belirtildi.

Bölgede istikrarın tesisine yönelik çalışmalar ele alındı

Paylaşımda, Fidan'ın ayrıca BAE Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed Hamed eş-Şemsi ile bir araya geldiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, bölgede istikrarın tesisine yönelik çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Suriye'nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki ortak tutumun teyit edildiği görüşmede, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

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