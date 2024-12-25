Sakarya Ticaret Borsası, geçici bir süre Alancuma Mahallesinde hizmet verecek

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, mevcut hizmet binasının 1998 yılında yapıldığını belirterek; “Mevcut hizmet binamız 1999 Marmara Depremini yaşamıştır. Deprem sonrası hasar alan binamızda gerekli tadilatlar yapılmasına rağmen istenilen iyileştirmeler sağlanamamıştır. Deprem bölgesinde yer alıyor olmamız, bu riskleri ortadan kaldırmayı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, daha güvenli ve depreme dayanıklı bir ortamda üyelerimize hizmet verebilmek adına mevcut binamızın yenilenmesi yönünde yönetim kurulumuzla birlikte karar aldık” dedi.

İnşaat süreci boyunca, hizmetlerin aksamadan devam edeceğini ifade eden Başkan Mustafa Genç “Geçici süreliğine üyelerimize iştirakimiz olan Alancuma Mahallesindeki Sakarya TB Lidaş’da hizmet vereceğiz. Yeni binanın tamamlanmasının ardından, kurum ihtiyaçlarını karşılayan modern bir bina ile üyelerimize güvenli bir ortamda kaliteli hizmet vermeyi hedefliyoruz.”