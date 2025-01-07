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Bir içki grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Pernod Ricard Turkey ve Yasmin grubuna ait ürünlere zam yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bir içki grubuna daha zam geldi
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Pernod Ricard Turkey ve Yasmin grubuna ait ürünlere zam yapıldığını açıkladı. Daha önce Efes Pilsen bira grubuna gelen zamların ardından, bu kez viski, cin, votka ve tekila gibi ağır alkollü içkilere de zam geldi.

Yüzde 21 zam

Tele1'e konuşan Erol Dündar, Pernod Ricard Turkey ve Yasmin grubuna yapılan zamların ortalama yüzde 21 oranında olduğunu belirtti. Dündar, "Pernod Ricard Turkey’e ait yeni fiyat listesi 6 Ocak Pazartesi günü, Yasmin grubuna ait fiyat listesi ise 7 Ocak Salı günü itibarıyla geçerli olacak" dedi.

Yeni fiyat listesi 

Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yeni fiyat listelerini de kamuoyuyla paylaştı. Zamlar, tüketiciler tarafından tepkiyle karşılanırken, zam furyasının devam edebileceği belirtiliyor.

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