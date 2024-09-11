Bir ilde daha simide zam geldi! Fiyatı 12,5 TL oldu

Adıyaman Fırıncılar Odası Başkanı Abdulkadir Akbaş, oda olarak en son 26 Temmuz’da alınan bir karar ile 100 gram simit ve 70 gram poğaça fiyatının 10 lira olarak belirlendiğini söylerken, yeni zamla birlikte bu fiyatın 12 lira 50 kuruşa yükseldiğini belirtti.

"Elektrik, doğalgaz, asgari ücret, kiralar, un fiyatları ve susam fiyatlarındaki artış maliyetlerimizi de etkiliyor"

Unlu mamullerin satış fiyatlarını ve zam oranın her ilin Esnaf ve Sanatkâr Odalar Birliği, Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye, Tarım ve Orman Müdürlüğünden görevlilerin oluşturduğu bir komisyonun belirlediğine dikkat çeken Akbaş “Adıyaman’da esnafın durumu giderek zorlaşıyor. Çünkü depremden sonra yıkılan evler, boşalan mahalleler, konteynerlerde devam eden yaşam mücadelesi ilk olarak esnafı etkiledi. Çarşı yıkık, fırın kalmadı. Yeni yeni bazı mahallelerde açılan fırın ve ekmek fabrikaları unlu mamullerde üreterek para kazanmaya çalışıyor. Elektrik, doğalgaz, asgari ücret, kiralar, un fiyatları ve susam fiyatlarındaki artış maliyetlerimizi de etkiliyor.” dedi.

"Ürünün kalitesine göre 10 TL’ye de simit bulursunuz 12 lira 50 kuruşa de hem simit hem de poğaça bulabilirsiniz"

Medyascope'tan Mehmet Ferit Binzet'in haberine göre Fırıncılar Odası olarak fiyat belirlemediklerini söyleyen Akbaş, “Ama en son Temmuz ayında Bakanlığın talebi doğrultusunda ekmek fiyatlarını 8 liradan 9 liraya yükselttik. Simit ve poğaça fiyatlarını da 10 lira olarak belirledik. Ancak her fırının kullandığı malzemeye göre ürün kalitesi farklı oluyor. Bu nedenle de fiyatlar farklılık gösterebiliyor. Dediğim gibi biz fiyat açıkladık ama piyasa da ürünün kalitesine göre 10 TL’ye de simit bulursunuz 12 lira 50 kuruşa de hem simit hem de poğaça bulabilirsiniz” diye konuştu.