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Bir sigara grubuna daha zam geldi! Yarından itibaren geçerli olacak: İşte güncel sigara fiyatları...

JTI Grubu yarından itibaren geçerli olmak üzere Winston ve Camel başta bazı sigara ürünlerine zam yapma kararı aldı.

Haber Merkezi
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Bir sigara grubuna daha zam geldi! Yarından itibaren geçerli olacak: İşte güncel sigara fiyatları...
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. X hesabından paylaşım yapan Dündar, "Bir maliyet zammı da sigaraya, JTİ sigara grubuna zam geldi" ifadelerini kullandı.

Yeni fiyat listesine göre, en ucuz sigara 75 lira olurken en pahalı sigara 91 lira oldu.

Zamlı fiyat yarından itibaren geçerli olacak.

JTİ sigara grubu fiyat tarifesi 

Winston Dark Blue & Deep Blue: 80 TL
Winston Slender Q Line: 80 TL
Winston Slender: 80 TL
Winston: 84 TL
Winston Slims Q Line: 89 TL
Winston Slims: 90 TL
Winston Xsence: 91 TL
Camel Slender: 77 TL
Camel Deep Blue: 77 TL
Camel Black & White: 78 TL
Camel Yellow & Brown: 81 TL
Ld: 76 TL
Monte Carlo: 75 TL
Camel Yellow 100 (Gram) Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü: 195 TL

 

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