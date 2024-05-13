Bir sigara grubuna daha zam geldi: Zam gelmeyen sigara grubu kalmadı
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Esse sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, paylaşımında "Zam geçmeyen sigara gurubu kalmadı böylece" dedi.
Tütün ürünleri ve alkollü içeceklere peş peşe zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Esse sigara grubuna da zam geldiğini açıkladı.
X hesabından açıklama yapan Dündar, grubun güncel sigara fiyat listesine yer verdi.
Esse #sigara gurubuna da #ZamGeldi zam geçmeyen sigara gurubu kalmadı böylece pic.twitter.com/uqVftNS2nR— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 13, 2024
Zammın ardından Esse grubunun en düşük sigarası 57 liradan, en yüksek sigarası 67 liradan satışa sunulmaya başlandı.
Dündar'ın paylaştığı zamlı listeye göre, fiyat artışları bugünden itibaren ürünlere yansıdı.