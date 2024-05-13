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Bir sigara grubuna daha zam geldi: Zam gelmeyen sigara grubu kalmadı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Esse sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, paylaşımında "Zam geçmeyen sigara gurubu kalmadı böylece" dedi.

Haber Merkezi
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Bir sigara grubuna daha zam geldi: Zam gelmeyen sigara grubu kalmadı
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Tütün ürünleri ve alkollü içeceklere peş peşe zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Esse sigara grubuna da zam geldiğini açıkladı.

X hesabından açıklama yapan Dündar, grubun güncel sigara fiyat listesine yer verdi.

Zammın ardından Esse grubunun en düşük sigarası 57 liradan, en yüksek sigarası 67 liradan satışa sunulmaya başlandı.

Dündar'ın paylaştığı zamlı listeye göre, fiyat artışları bugünden itibaren ürünlere yansıdı.