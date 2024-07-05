Bir sigara grubuna daha zam

İçki, sigara ve akaryakıtta uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) altı aylık enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olmuştu. Birçok kalemde ÖTV zammı yapıldı. Bunlardan biri de sigara. İlk zam gelen sigara grubu JTI oldu. JTI grubundaki sigaralar ÖTV zammındın ardından 67-80 lira bandında satılmaya başladı.

Bir sigara markasına daha zam geldi

JTI'ın ardından Philip Morris de ürünlerine zam yaptı. En ucuz sigara 63 liradan 66 liraya çıktı. En pahalı sigaranın fiyatı da 70 liradan 73 liraya yükseldi.