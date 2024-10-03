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Bir tütün ürününe daha zam yapıldı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Marlboro'nun sarmalık tütün fiyatına yeniden zam yapıldığını açıkladı. Marlboro Roll 50 olarak satılan tütünün fiyatı, 105 liradan 110 liraya çıktı. Dündar, bu zammın 23 gün önceki fiyat artışından sonra geldiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Bir tütün ürününe daha zam yapıldı
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Enflasyonun ve artan vergilerin etkisi, birçok üründe olduğu gibi tütün fiyatlarına da yansıdı. Son olarak Marlboro'nun sarmalık tütünü zamlandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zam haberini sosyal medya hesabından duyurarak, “Marlboro rulo tütüne zam geldi” dedi. Paylaşılan bilgilere göre, Marlboro Roll 50 olarak satılan tütünün fiyatı 110 liraya yükseldi.

Son olarak 10 Eylül'de zam gelmişti

Marlboro sarmalık tütüne 10 Eylül’de de zam gelmişti. Yapılan zamla birlikte fiyatı 100 liradan 105 liraya yükselmişti.

 

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