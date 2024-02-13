Bitcoin'de EFT rüzgârı: 50 bin doları aştı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamasının ardından kripto para birimlerindeki ralli devam ediyor. Merkez bankalarının bu yıl faiz indirimlerine gideceği beklentisi de artışta etkili oluyor.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin ETF'lerine yatırımların artışını sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 3,8'den fazla değer kazandı. Aralık 2021'den sonra ilk kez 50 bin dolar sınırını aşan Bitcoin bu sabaha 50 bin 68 dolardan başladı. Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 17,4'ü aştı. Bitcoin Kasım 2021'de 68 bin 990 dolarla rekor seviyeyi görmüştü.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3,4 değer kazanarak 2 bin 606 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 2,3 artarak 1 trilyon 850 milyar doları aştı.

Spot Bitcoin EFT nedir?

Spot ETF terimi, Spot Exchange-Traded Fund ifadesinin kısaltmasıdır. Bu tür bir ETF, yatırımcılara bir varlığın veya varlık grubunun fiziksel olarak sahip olmadan, bu varlıklara veya varlık grubuna ilişkin pozisyon almasına olanak tanır. Yani, bir spot ETF sahibi, söz konusu varlığın fiyat değişikliklerinden faydalanabilir ancak varlığın kendisine sahip olmaz. Spot ETF'ler, genellikle döviz kurları, emtialar, hisse senetleri ve tahviller gibi çeşitli varlık sınıfları için mevcuttur.

Spot Bitcoin ETF ise Bitcoin'in spot (anlık teslimat) piyasasındaki fiyat değişikliklerinden faydalanmaya olanak tanıyan bir borsa yatırım fonu olarak düşünülebilir. Geleneksel spot ETF'ler gibi, spot Bitcoin ETF'leri de yatırımcılara Bitcoin'e fiziksel olarak sahip olmadan yatırım yapma olanağı sunar. Ancak bu tür bir ETF, Bitcoin'in spot piyasasındaki fiyat hareketlerini izler.