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Son Dakika...Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu!

Son Dakika..Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon rakamlarının ardından kira zammı da netleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen kira zam oranı, temmuz ayında yüzde 43,23 olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Son Dakika...Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu.

Açıklanan haziran enflasyon verisiyle birlikte temmuz ayında konut ve işyerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı da  %43,23 olarak açıklandı.

Kira artış oranı hesaplama 

Mevcut kira bedeli: 20.000,00 TL

Kira artışı yapılacak ay: Haziran 2025

Kira artış oranı: % 45,80

Kira artış tutarı: 9.160,00 TL

Yeni kira tutarı: 29.160,00 TL

Geçtiğimiz ay ne kadar zam yapılmıştı?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti. Buna göre, Haziran ayında kira artışı yüzde 45,80 oranında yapılmıştı.

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