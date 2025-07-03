Muğla borsa ve odalarından Zeytin Yasası’na ortak tepki

MUĞLA / EKONOMİ

Muğla’daki oda ve borsalar, zeytinlik alanlarda sanayi, madencilik ve enerji projelerine izin verilmesini içeren, kamuoyunda ‘Zeytin Yasası’ olarak bilinen torba yasaya tepki gösterdiler.

Muğla Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Hurşit Öztürk, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Mahmut Serdar Kocadon, Marmaris Ticaret Odası (MTO) Mutlu Ayhan ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Başkanı Reşit Özer tarafından yapılan ortak açıklamada, stratejik öneme sahip tarımsal üretim alanlarına zarar verileceği endişesi dile getirildi.

Yasanın mevcut haliyle yürürlüğe girmesi durumunda, Muğla ormanlarının ve zeytinlik alanların zarar görmesinden büyük endişe duyduklarını ifade eden oda ve borsalar açıklamada şu ifadelere yer verdiler: “Türkiye’nin önde gelen çevre platformları ‘zeytin ağaçlarının taşınabileceği’ yönündeki görüşlerin bilimsel temelden yoksun olduğunu belirterek, bu işlemin yalnızca çok sınırlı koşullarda başarıyla uygulanabileceğini, yaygın taşımaların ise ciddi ağaç ve verim kayıplarına sebep olabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Yeni zeytinlik sahalarının kurulması ise bölgenin en önemli doğal varlıklarını yok edecek, uygulanması ve sürdürülmesi imkânsız görünen, zaman ve emek kaybından başka bir işe yaramayacak beyhude bir çaba olarak görülmektedir. ‘Zeytin ağaçlarımızın yok edilmesi’, orman varlığımızın tahrip edilmesi, havamızın kirletilmesi, sağlıklı gıdaya erişim hakkımızın ihlal edilmesi ve iklim krizine karşı kırılganlığımızın artması şeklindeki döngünün başlangıcı olacaktır.”

Ülkenin ve bölgenin geleceği için ekonomik kalkınmanın ve sürdürülebilir çevrenin birlikte düşünülmesi gerektiğini anlatıldığı açıklamada, “Muğla’nın bereketli topraklarında binlerce yıldır varlığını sürdüren zeytin ağaçları, sadece bir tarım ürünü değil, kültürün, tarihin ve ekonominin temel taşlarından biridir. Zeytinliklerimiz; gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras, en önemli doğal varlıklarımızdır. Yaşamın, bolluğun ve bereketin simgesi olarak gördüğümüz zeytin ağaçlarına verilecek zarar, doğaya, üreticiye, tarıma ve ülkemizin geleceğine verilen zarar demektir” denildi.

Özellikle zeytinlik alanlara 3 km. yarıçapındaki uzaklıklarda madencilik ve taş ocağı gibi faaliyetlerin yapılmasının mevcut kanunda yasaklanmış olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “Bu konuda yapılacak bilimsel araştırmaların ışığında 3 km’lik yarıçap mesafesi gözden geçirilebilir. Ancak zeytinliklerin taşınması veya bozulan alan kadar yeni zeytinlik alanlarının yaratılması uygulamada çok mümkün gözükmemektedir. İçlerinde anıt ağaç niteliğinde olan çok uzun geçmişi olan zeytin ağaçlarının sökülüp tahrip edilmeden tarihi mirasımıza zarar vermeden korumayı sürdürmeliyiz. Bu yüzden zeytincilikle ilgili kanunun görüşülmesi sırasında bu hususların göz önüne alınmasını istiyoruz” ifadelerine yer verildi.